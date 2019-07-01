Сыновья за спинами президентов: кто где сидел на закрытии Евроигр

Пресс-служба президента Беларуси опубликовала ряд фото с церемонии закрытия II Европейских игр, флаг которых был спущен 30 июня на минском стадионе «Динамо».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Среди снимков, в том числе, есть и фото почетной ложи. Здесь можно увидеть, что рядом Александром Лукашенко по правую и левую руки находятся соответственно президенты России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Сыновьям Лукашенко – Виктору и Николаю – выделили места во втором ряду прямо за спинами глав государств.

Также во втором наблюдали за закрытием глава Администрации президента Наталья Кочанова и спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Среди тех, кому нашлось кресло в третьем – глава МИД Владимир Макей и пресс-секретари президентов РФ и Беларуси Дмитрий Песков и Наталья Эйсмонт.