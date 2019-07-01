Белоруски не попали в плей-офф ЧЕ по баскетболу и олимпийскую квалификацию

Женская сборная Беларуси по баскетболу не попала в плей-офф чемпионата Европы-2019, который проходит в Латвии и Сербии, и потеряла шансы получить путевку на олимпийскую квалификацию к Токио-2020.

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В групповом раунде команда под руководством Натальи Трофимовой заняла последнее место в квартете D, уступив Сербии (53:55), победив Бельгию (69:61) и проиграв России (62:76).

«Мы действовали очень плохо сегодня. С таким процентом попаданий нам сложно было рассчитывать на что-то. Очень непросто говорить после таких поражений, трудно это принять. К сожалению, турнир для нас окончен. Завтра едем домой», — сказала после матча с Россией Трофимова, слова которой приводит пресс-служба Белорусской федерации баскетбола.

«В первую очередь как капитан беру на себя ответственность за тот сумбур, который мы устроили на площадке. Как у меня, так и у всей команды не пошли средние и дальние броски — процент реализации с игры просто ужасный. Из-за этого занервничали и сбились на индивидуальную игру. Тренерский штаб проделал отличную работу, просто в самый нужный и ответственный момент чемпионата мы не смогли сыграть как одно целое», — заявила нападающая Екатерина Снытина.

Белорусские баскетболистки участвовали в ОИ 2008 и 2016 годов.