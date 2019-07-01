ДТП под Оршей: два человека погибли, один в реанимации

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в Оршанском районе.

По информации региональной Госатоинспекции, примерно в половине третьего 27-летний водитель на «Фольксвагене Джетта» на трассе М-8 «граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины» недалеко от деревни Клюковка вылетел на встречку и попал под «Фольксваген Транспортер».

Фото УГАИ Витебской области

Как сообщается, водитель «Джетты» и 57-летний пассажир, находившийся на правом заднем сидении, погибли на месте аварии. Еще один пассажир (28-лет) доставлен в реанимацию.