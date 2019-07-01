На пожаре в Кобрине едва не погибли сожители – они госпитализированы

Накануне вечером огонь едва не забрал жизни двух жителей Кобрина – с повреждениями разной степени тяжести они госпитализированы в райбольницу.

Как сообщили спасатели, пожар возник в двухквартирном одноэтажном доме по улице Гоголя.

Когда по месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, очевидцами пожара уже была спасена хозяйка одной из квартир.

А уже спасатели из жилой комнаты вынесли сожителя женщины.

Оба пострадавших получили отравление угарным газом и ожоги.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошел 21 пожар (с начала года - 3253), на котором были спасены три человека.