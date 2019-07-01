Вечером в Минске на проспекте Победителей перекроют движение

В понедельник и вторник вечером сотрудники Госавтоинспекции перекроют движение транспорта. Под запрет попадет участок дороги от улицы Даумана до проспекта Победителей.

Отмечается, что по этому участку нельзя будет проехать с 19:00 до 23:00. В это время здесь будет проводиться репетиция праздничного концерта «Наши песни – наша жизнь», который пройдет во время празднования Дня Независимости.

Кроме этого, напомнили в ГАИ, вплоть до окончания праздничных мероприятий будут запрещены парковки на шести участках в районе проспекта Победителей.