Начался суд по делу об убийстве в 2016-м бизнесмена из Березино

В Минском областном суде 1 июля начался процесс над Алексеем Синькевичем и Ростиславом Светчиковым по делу об убийстве бизнесмена Сергея Метельского в сентябре 2016 года под городом Березино (Минская область).

Синькевича обвиняют по следующим статьям УК:

п. 12 ч. 2 ст. 139 (убийство),

ч. 3 ст. 208 (вымогательство),

ч. 3 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества),

ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Светчикову не вменяют совершение убийства, его обвиняют по ч. 3 ст. 208 УК.

Дело рассматривает судья Вячеслав Тулейко.

Тело 41-летнего Сергея Метельского было обнаружено утром 26 сентября 2016 года на окраине Березина при тушении горящего припаркованного легкового автомобиля «Ауди».

Главное следственное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела об убийстве Метельского 27 мая 2019 года. По информации первого заместителя начальника главного следственного управления СК Василия Галя, Метельского убили выстрелом в голову.

По словам Галя, до того, как заняться бизнесом, Метельский был сотрудником департамента финансовых расследований. Согласно версии следствия, убийство произошло на фоне попытки Синькевича и Светчикова получить у Метельского несколько сотен тысяч долларов, которые тот взял в долг у третьего лица.

Следствие выяснило, проверяя финансовые операции Метельского, что в 2011 году расходы бизнесмена значительно превысили его официальные доходы. Он занимался покупкой недвижимости, давал деньги в долг. Квартиры и дома оформлял на третьих лиц.

Следователи получили данные о возможной причастности двух обвиняемых к совершению убийства Метельского при расследовании другого особо тяжкого преступления — убийства Андрея Косяка 4 ноября 2016 года.

За это убийство в настоящее время Синькевич и Светчиков отбывают наказание. Мингорсуд 6 сентября 2018 года признал их виновными в совершении ряда преступлений. Помимо убийства Косяка это вымогательство, похищение человека, мошенничество, подделка документов. Назначено наказание в виде лишения свободы Синькевичу — 24 года в колонии усиленного режима, Светчикову — 23 года. На момент вынесения приговора судом первой инстанции тело Косяка не было найдено, труп обнаружили в ноябре 2018 года. Верховный суд оставил наказание без изменения.

Убийство Метельского расследовали СК и МВД, дело находилось на личном контроле у Александра Лукашенко. В январе 2016 года на встрече с председателем СК Иваном Носкевичем глава государства заявил, что раскрытие этого преступления — «вопрос чести». Он подчеркнул, обращаясь к Носкевичу: «Вы должны обращать внимание на подобные дела».