Задолженность населения по потребкредитам выросла до 4 млрд 772,6 млн рублей

Портфель потребительских кредитов банков за первые пять месяцев года вырос на 8,8%, свидетельствуют статданные Нацбанка.

На 1 июня задолженность населения по потребительским кредитам достигла 4 млрд 772,6 млн рублей и увеличилась за январь-май в денежном выражении на 387,3 млн рублей. В том числе в мае задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 1,9%, или на 87,9 млн рублей.

В последние годы в Беларуси наблюдаются высокие темпы потребительского кредитования. Эксперты объясняют такую динамику повышением на фоне снижения процентных ставок доступности для населения банковских кредитов.

В 2017 году задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 75% до 3 млрд рублей, в 2018 году — на 45,7% до 4,39 млрд рублей на 1 января 2019 года.

На прошлой неделе, 28 июня, Нацбанк распространил годовой отчет о финансовой стабильности, в котором указал на риски, возникающие в связи с высокими темпами потребительского кредитования в стране.

«Потенциальным источником системного финансового риска может стать потребительское кредитование в случае ускорения его роста», — говорится в отчете.

Следует отметить, что в апреле во время расширенного заседания правления начальник управления финансовой стабильности Нацбанка Игорь Могилевич сообщал о возможном ужесточении требований к величине долговой нагрузки физлиц в случае ускорения темпов кредитования населения.

«По данным кредитного регистра, продолжается рост количества физических лиц, имеющих хотя бы один потребительский кредит, и количества потребительских кредитов на одного заемщика. И хотя на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, в случае ускорения темпов кредитования в данном сегменте возможно ужесточение параметров ограничения долговой нагрузки», — отметил представитель Нацбанка.

Как сообщалось, 1 мая 2018 года в Беларуси введен показатель долговой нагрузки, согласно которому банки должны ограничивать выдачу кредитов физическим лицам, чьи ежемесячные финансовые обязательства превышают 40% от среднемесячного дохода. Представители банковского сектора не исключают, что если Нацбанк захочет ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, установленный показатель может стать ниже 40%.