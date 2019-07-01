Ученые заявили о массовом вымирании насекомых

Это вымирание может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров.

Немецкие энтомологи заявили о массовом вымирании насекомых с угрожающей скоростью, сообщает рhys.org .

Насекомые составляют две трети видового разнообразия животных, и в случае их гибели последствия для пищевых цепей и экостистем будут катастрофическими. Начиная с 1994 года, по словам ученых, общая биомасса насекомых сократилась на 76 процентов.

Членистоногими питаются многие птицы, популяции которых также уменьшаются. В Западной Европе этот процесс вскоре может достигнуть «точки невозврата».