Ученые заявили о массовом вымирании насекомых

/ Мир
Просмотров: 279

Это вымирание может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров.

Немецкие энтомологи заявили о массовом вымирании насекомых с угрожающей скоростью, сообщает рhys.org.


Ученые опубликовали шокирующий доклад о будущем насекомых и выживании человечества

Насекомые составляют две трети видового разнообразия животных, и в случае их гибели последствия для пищевых цепей и экостистем будут катастрофическими. Начиная с 1994 года, по словам ученых, общая биомасса насекомых сократилась на 76 процентов.

Членистоногими питаются многие птицы, популяции которых также уменьшаются. В Западной Европе этот процесс вскоре может достигнуть «точки невозврата».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: насекомые экология

Другие материалы на эту тему:

В Минске создают народный мониторинг воздуха

В Минске создают народный мониторинг воздуха

Могилевчане требуют компенсацию от предприятия «Омск карбон Могилев»

Могилевчане требуют компенсацию от предприятия «Омск карбон Могилев»

«Нас просто травят». Из-за свалки вода в колодцах стала не пригодной для питья

«Нас просто травят». Из-за свалки вода в колодцах стала не пригодной для питья

Почему Светлогорск и Брест стали горячими точками

Почему Светлогорск и Брест стали горячими точками