Брестского уголовника судят за участие в вооруженном конфликте против Украины

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Гражданина Беларуси зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты. Он занимал должность заместителя командира боевой машины, затем перевелся на гранатометчика.

Фото с личной страницы обвиняемого во «ВКонтакте»

Брестский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении 44-летнего брестчанина Вадима, который под позывным «Ветерок» воевал на стороне самопровозглашенной ДНР, передает TUT.by. Он написал явку с повинной и отнес ее в КГБ.

Обвиняемый получил среднее образование: он окончил Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат. До того как уехать на Донбасс, работал на одном из предприятий Бреста. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.

На юго-восток Украины Вадим приехал в 2015 году. 22 мая 2018 года брестчанина зачислили рядовым в батальон донецкой народной милиции на должность старшего стрелка. 1 августа его перевели в пулеметчики. За несколько лет участия в военном конфликте на юго-востоке Украины Вадим дважды был ранен: один раз в руку, второй — в ногу.


Белорусский солдат во время отпуска отправился воевать против Украины

В конце 2018 года он уехал в Брест — якобы в отпуск. В суде он пояснил, что возвращаться назад не собирался из-за «офицерского беспредела» в вооруженных формированиях ДНР.

«Людей обижают, над солдатами ерунду творят. Сильно зажрались. Много российских ребят ушло, видя, что там ерунда началась полная», — сказал он в суде.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в Брестском областном суде 2 июля.
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Тэги: Беларусь-Украина война на Донбассе ДНР Брестский областной суд Город: Брест

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