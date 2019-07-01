Памятник без руки, разбитые машины, сорванные крыши. На Гомельщине и Брестчине бушует непогода

Вечером 1 июля шквалистый ветер прошелся по некоторым районам Брестской и Гомельской областей.

В Дрогичине порывом ветра снесло навес летнего кафе, сообщили местные жители в соцсетях.

В Ганцевичском районе прошел град, передает газета «Ганцавiцкi час» .

Фото: «Ганцавiцкi час»

В Пинске ветер «сдул» забор и повалил несколько деревьев во дворах и на трассе, которая связывает райцентр с деревней Дубое. Кроме того, завалило и железнодорожную ветку, из-за чего не могла проехать электричка. Помогать расчищать путь вышли пассажиры. Об этом сообщается в паблике «Пинск ГАИ» во «ВКонтакте.

В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орде и вырывал деревья с корнями.

Фото: vk.com/volnajanow

Как сообщило на своей странице во «ВКонтакте» РУП «Брестэнерго», из-за непогоды 1 июля нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском районах. Без электричества остались 200 населенных пунктов, 50 ферм. 68 ремонтных бригад оперативно приступили к восстановлению электроснабжения потребителей пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий.

Непогода во второй половине дня накрыла и Гомельщину.

В областной центр буря пришла примерно в восемь вечера: резко потемнело, в воздух поднялась пыль, а потом ветер взялся за огромные деревья, сообщает TUT.by . Те, что потоньше, ломал, те, что покрепче, выкорчевывал и валил на припаркованные авто. Стихия бушует в Гомеле уже третий час.

Сильный ветер переворачивал остановки, детские качели, срывал с домов шифер и разбрасывал на десятки метров по округе. Унес даже часть прудковского рынка.

Фото: сообщество во «ВКонтакте» «Гомель Сейчас»

В Житковичах буря сорвала с местной гостиницы крышу. Шифер улетел на проезжую часть. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

На 1 июля был объявлен оранжевый уровень опасности, синоптики предупреждали, что ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град.