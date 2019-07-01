Николай Басков узнал о смерти отца прямо перед сценой закрытия Евроигр

Виктор Басков скончался на 68-м году жизни. Последнее время он тяжело болел.

Певец узнал о смерти отца в Минске, практически перед выступлением на церемонии закрытия II Европейских игр. После этого он вышел на сцену и исполнил знаменитую Con Te Partirò в дуэте с лучшим сопрано Беларуси Оксаной Волковой.

Николай Басков опубликовал в Instagram видео, в котором на концерте исполнил песню «Вишневая любовь». Певец отметил, что данная композиция очень нравилась его отцу.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа… и я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара… наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — написал он.