Минобороны подтвердило гибель военнослужащего

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Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Владимир Макаров подтвердил БелаПАН гибель военнослужащего контрактной службы одной из частей Гродненского гарнизона.

По предварительной версии, причина гибели — суицид.

«По информации компетентных органов, поступок военнослужащего контрактной службы имел причины, абсолютно не связанные с прохождением службы, они обусловлены сугубо личной жизнью. Учитывая это, мы считаем неуместным сообщать иные подробности. Министерство обороны выразило соболезнования семье и оказывает необходимую помощь», — сказал Макаров.

Ранее появилась информация о гибели сержанта-контрактника 3-й роты 202-го батальона 6-й отдельной механизированной бригады в Гродно.
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Тэги: Минобороны гибель военнослужащего суицид Персона: Владимир Макаров Город: Гродно

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