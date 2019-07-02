Минобороны подтвердило гибель военнослужащего

Пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Владимир Макаров подтвердил БелаПАН гибель военнослужащего контрактной службы одной из частей Гродненского гарнизона.

По предварительной версии, причина гибели — суицид.

«По информации компетентных органов, поступок военнослужащего контрактной службы имел причины, абсолютно не связанные с прохождением службы, они обусловлены сугубо личной жизнью. Учитывая это, мы считаем неуместным сообщать иные подробности. Министерство обороны выразило соболезнования семье и оказывает необходимую помощь», — сказал Макаров.

Ранее появилась информация о гибели сержанта-контрактника 3-й роты 202-го батальона 6-й отдельной механизированной бригады в Гродно.