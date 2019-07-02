Илон Маск анонсировал появление электросамолетов

По мнению основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, развитие технологий в ближайшее время может привести к появлению электросамолетов на аккумуляторах.

Фото из Википедии

Он отметил, что в настоящее время пока такой самолет «все еще будет слишком ограничен по дальности полета». Впрочем, не исключает он, в ближайшие годы, емкость батарей улучшится.

Маск считает, что у электробатарей есть преимущество в качестве источников питания по сравнению с авиационным керосином, так как электродвигатели весят намного меньше и преобразуют накопленную энергию в движение с большим КПД, чем двигатели внутреннего сгорания.

Гендиректор Tesla также сообщил, что занимался этим вопросом десять лет назад. По его расчетам, плотность энергии для авиационного керосина составляет примерно 400 Вт/кг, в кто время, как литий-ионные батареи сегодня способны лишь на 300 Вт/кг.

Он не исключает, что через примерно пять лет плотность энергии литий-ионных батарей превысит 400 Вт/кг.