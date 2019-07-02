Беларусь пока не будет размещать панда-бонды в Китае

Беларусь откладывает размещение панда-облигаций на китайском рынке, сообщил журналистам 2 июля министр финансов Максим Ермолович в кулуарах форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь», который проходит в парке «Великий камень».

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«В связи с тем, что у нас появилась возможность привлечения кредита Банка развития Китая (на 3,5 млрд юаней. — БелаПАН.), мы отложили размещение панда-облигаций. Будем изучать рынок, будем мониторить, что происходит с интересом китайских инвесторов к суверенным облигациям», — сказал Ермолович.

По его словам, если ситуация на китайском рынке бондов станет благоприятной, Беларусь сможет «достаточно быстро на этот рынок выйти».

Ермолович обратил внимание, что Минфин диверсифицировал источники привлечения суверенных заимствований.

«Мы работаем с разными рынками. У нас есть доступ к панда-облигациям, мы готовим выпуск облигаций на российском рынке. Состоялся успешный выпуск белорусских облигаций на американском рынке и на рынке Евросоюза», — констатировал министр.

Разные источники привлечения фондирования, добавил он, позволяют обращаться к ним «в любое время».

Белорусские власти привлекают внешние заимствования для рефинансирования платежей по государственному долгу. Согласно обновленным данным Минфина, которые опубликованы в апрельском проспекте эмиссии евробондов Банка развития, в 2019 году платежи Беларуси по обслуживанию и погашению госдолга составят 3,29 млрд долларов.

В 2020 году они оцениваются в 3,63 млрд долларов, в 2021 году составят 3,28 млрд, в 2022-м — 3,46 млрд, в 2023-м — 3,83 млрд. Далее, согласно официальному прогнозу властей, ежегодные платежи по госдолгу снизятся до 2,53 млрд долларов в 2024 году и 2,35 млрд в 2025-м.

Белорусские власти поставили задачу снизить уровень государственного долга до 25% ВВП к 2025 году (нынешний уровень — 34,8% ВВП).