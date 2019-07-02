Порошенко увидел в Украине ползучий пророссийский реванш

Пятый президент Украины Петр Порошенко увидел в стране «ползучий пророссийский реванш». Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

Опасность он увидел в предложениях некоторых политиков (в том числе и из окружения президента Владимира Зеленского) в придании на Донбассе статуса официального (не государственного) русскому языку.

Однако «торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов», а также не остановит Россию, так как она «пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом».

«Главная цель реванша – остановить наше движение в Евросоюз и НАТО и вернуть влияние России на всю Украину: от Донбасса до Галичины», - подчеркнул Порошенко.

Ранее глава офиса президента (бывшая Администрация президента) Дмитрий Богдан заявил, что в Украине можно было бы провести референдум: «Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке».

Он также высказал свое мнение, что у Донецка и Луганска должен быть один государственный язык – украинский, а вот региональным можно признать русский «при условии, что после этого они – территория Украины».