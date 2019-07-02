Модный показ белорусских дизайнеров пройдет на… полигоне отходов

Модный показ пройдет вечером 4 июля на мусороперерабатывающем заводе возле полигона отходов «Тростенецкий» под Минском. Белорусские дизайнеры объединились с известными белорусками, чтобы обратить внимание на проблему пластиковых отходов.

У мероприятия говорящий слоган — «Покед, пакет, или make avoska great again!». Модели Мелитина Станюта, Александра Чичикова, Екатерина Раецкая и другие будут дефилировать с авоськами в руках, призывая минчан пользоваться шоперами, экоторбами, авоськами и другими многоразовыми заменителями полиэтиленовых пакетов.

Модные луки, дополненные стильными авоськами, подготовили 15 белорусских брендов: Historia Naturalis, Candy Lady, NELVA, Alena Goretskaya, Макс Миронов и другие.

«Мы очень надеемся, что нетривиальная презентация дизайнерских авосек вдохновит каждого взять в магазине на один пакет меньше и заменить его многоразовой сумкой. Это решение позволит сильно сократить количество отходов: в среднем один белорус выбрасывает до 400 пластиковых пакетов в течение года, — говорит директор «Оператора вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. — В нашей стране специалисты прикладывают большие усилия, чтобы дать вторую жизнь использованным ресурсам. Но самое главное — это изменить наши потребительские привычки, ввести в моду отказ от лишнего пластика. Мы благодарны дизайнерам и моделям, законодателям мод, которые поддержали эту инициативу».

Все дизайнеры, модели и зрители показа также посетят экскурсию, где своими глазами увидят, что происходит с мусором, который мы выбрасываем ежедневно.

Показ пройдет в рамках информационной кампании «Покед, пакет». Организаторы – «Оператор вторичных материальных ресурсов» и движение за переработку отходов «Цель 99».