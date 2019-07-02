Украинка скончалась после визита к стоматологу

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В Закарпатской области полиция расследует факт смерти 20-летней девушки после визита к стоматологу.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Нацполиции Иннесу Манзулич-Иванову.


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По ее словам, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Закарпатской областной клинической больницы им. Новака в Ужгороде скончалась 20-летняя жительница Межгорского района. Девушка была госпитализирована 28 июня из реанимации Межгорской ЦРБ. В ночь на 1 июля она умерла.

Как удалось выяснить полиции, девушка получила анафилактический шок после анестезии во время визита к стоматологу. Вероятно, врач-стоматолог сделал анестезию, после чего у девушки началась аллергическая реакция.
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Тэги: стоматология анестезия Нацполиция Город: Ужгород

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