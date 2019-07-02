Конкурс красоты «Мисс мира-2019» пройдет в Лондоне

Определены страны, которые примут самый престижный конкурс красоты «Мисс мира» в два ближайшие года. В 2019 году конкурс пройдет в Англии, в 2020-м — в Таиланде.

Мисс мира-2018 Ванесса Понсе де Леон из Мексики

69-й конкурс красоты состоится в Лондоне. 130 конкурсанток прибудут в город 20 ноября, а финал запланирован на 14 декабря на площадях выставочного центра ExCeL London.

Беларусь на конкурсе представит вторая вице-мисс Беларусь-2018 Анастасия Лавринчук.

Конкурс «Мисс мира» впервые был проведен в 1951 году именно в Лондоне и оставался столицей конкурса красоты до 1988 года включительно. И лишь в 1989-м началось путешествие конкурса по странам и континентам с периодическим возвращением в британскую столицу.

Последние два года конкурс «Мисс мира» проходил в китайском городе Санья на острове Хайнань. Ранее конкурс принимали Гонконг, Атланта (США), Сан Сити (ЮАР), Бангалор (Индия), Маэ (Сейшелы), Варшава (Польша), Йоханнесбург (ЮАР), Ордос (Китай), Нуса-Дуа (Индонезия) и Оксон-Хилл (США).

Ожидается, что финал конкурса будет показан в 150 странах.