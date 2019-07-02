В Слуцке вынесли приговор солдату, который за «плохую уборку» казармы сломал рядовому руку

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Суд Слуцкого района вынес приговор солдату, который в августе 2018-го якобы за плохую уборку казармы избил рядового из более позднего призыва и сломал ему руку.

О решении суда сообщает прокуратура Минской области.

Как установило следствие, 18 августа, чтобы «показать свое мнимое превосходство над военнослужащим более позднего призыва» обвиняемый «по надуманному поводу» возмутился качеством уборки казарм и соблюдения молодым солдатом распорядка дня. После этого он нанес удары ногой по руке и ногам рядового, причинив ему физическую боль, побои, а также закрытый перелом левой локтевой кости.


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На суде фигурант полностью признал вину. Однако, как указывает прокуратура, в ходе служебного расследования в части он пытался скрыть преступление: менял показания, просил потерпевшего молчать.

Солдата приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Осужденный должен заплатить 2 тысячи рублей компенсации морального вреда избитому рядовому.
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Тэги: казарма Минобороны дедовщина Город: Слуцк

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