Физики создали динамически закрученный свет

Открытие испанских ученых позволит разрабатывать сверхмощные микроскопы, перемещать небольшие детали промышленного оборудования, а также отправлять сигналы с очень высокой скоростью передачи данных через оптические волокна.

В 1992 году физики установили, что световые волны могут быть закрученными, как спираль, и, вдобавок к частоте, интенсивности и поляризации, имеют орбитальный угловой момент. Главной проблемой такого состояния света было то, что любые его пучки были статичным, — обладали постоянной закрученностью. Но, как пишет N+1 , на днях в журнале Science опубликовали исследование, согласно которому, группа физиков из Университета Саламанки, Барселонского института науки и технологии и Колорадского университета в Боулдере создала свет, закрученность которого можно изменять.

Ученые решили создать динамически закрученный свет с помощью эффекта квантовой механики, известного как генерация высоких гармоник. Этот эффект означает взаимодействие нескольких сильных импульсов оптического излучения в определенной среде, после которого появляются гораздо более сильные импульсы.

В эксперименте с закрученным светом исследователи использовали пары импульсов инфракрасного излучения, которые они пропускали через газообразный аргон с небольшой разницей во времени. На выходе ученые получали импульсы ультрафиолетового излучения с измененной изначальной закрученностью. Самым сложным в этом эксперименте оказалось определение динамической закрученности, поскольку длина полученных импульсов составляла всего около 50 фемтосекунд.