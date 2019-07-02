Ветер переломил бетонные столбы линий электропередачи в Гомельской области

Впервые в истории белорусской энергосистемы ветер в чистом поле сломал шесть 27-метровых опор ЛЭП мощностью 330 кВ.

Фото: РУП «Гомельэнерго»

«В прошлый летний ураган три года назад ветер впервые ломал 110 кВ. В этом году он взял „новые высоты“», — прокомментировал в Twitter начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» Александр Мальков.

Из-за непогоды пострадал 51 населенный пункт в пяти областях Беларуси. По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 1216 населенных пунктов.