Ветер переломил бетонные столбы линий электропередачи в Гомельской области

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Впервые в истории белорусской энергосистемы ветер в чистом поле сломал шесть 27-метровых опор ЛЭП мощностью 330 кВ.

Фото: РУП «Гомельэнерго»


Памятник без руки, разбитые машины, сорванные крыши. На Гомельщине и Брестчине бушует непогода

«В прошлый летний ураган три года назад ветер впервые ломал 110 кВ. В этом году он взял „новые высоты“», — прокомментировал в Twitter начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» Александр Мальков.

Из-за непогоды пострадал 51 населенный пункт в пяти областях Беларуси. По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 1216 населенных пунктов.
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Тэги: штормовой ветер ветер ЛЭП обрыв ЛЭП непогода Персона: Александр Мальков Город: Гомель

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