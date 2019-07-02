Китайцы откроют под Минском производство механических коробок передач

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Совместное белорусско-китайское предприятие построят в индустриальном парке «Великий камень».

Управлять строительством завода и в дальнейшем его работой будет совместное предприятие — ООО «Фаст-МАЗ». Его учредителями выступили ОАО «МАЗ» и компания Shaanxi Fast Gear, входящая в холдинг Weichai, передает агентство «Минск-Новости».


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Стоимость проекта составляет 17 млн долларов, из которых 70% составляют инвестиции китайских учредителей и 30% — белорусских. Планируется, что завод сможет выпускать более 10 тыс. коробок передач в год при работе в одну смену. В случае повышения спроса объемы производства можно будет удвоить.

Коробки передач китайского производителя Shaanxi Fast Gear применяются в технике МАЗ с 2002 года.
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Тэги: Shaanxi Фаст-МАЗ Великий камень Беларусь-Китай

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