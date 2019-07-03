Беларусь и Латвия достигли важных договоренностей в сфере связи

Беларусь и Латвия договорились о сотрудничестве по вопросам высвобождения полосы радиочастот 694-790 МГц для последующего развития технологии связи пятого поколения (5G). Соответствующий протокол подписали 1 июля в Минске министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и министр сообщения Латвийской Республики Талис Линкайтс.

Высвобождение полосы радиочастот 694-790 МГц от средств телевидения позволит внедрить перспективные системы сотовой радиосвязи на территории двух стран и обеспечить выполнение соответствующих решений Международного союза электросвязи, отметили в белорусском министерстве.

По результатам переговоров была достигнута договоренность о разработке не позднее 1 января 2020 года проекта соглашения о технических критериях относительно оптимального и эффективного использования полосы радиочастот 694-790 МГц в приграничных районах системами мобильной связи следующего поколения во избежание взаимных радиопомех с целью последующего высвобождения указанной полосы радиочастот от радиоэлектронных средств наземного цифрового телевизионного вещания.

«Освобождение полосы радиочастот 694-790 МГц от средств наземного цифрового телевизионного вещания позволит обеспечить выделение необходимого радиочастотного спектра для развития сетей сотовой подвижной электросвязи по технологии 5G (IMT-2020)», — пояснили в Минсвязи.

Впервые скорости технологии 5G в Беларуси протестировали в апреле 2017 года. Удалось достичь скорости порядка 2.048 Мбит/с. Теоретический предел 4G-скоростей — 1.000 Мбит/с.

По оценкам специалистов, внедрение 5G позволит обеспечить пользователей повсеместным широкополосным мобильным доступом в интернет. В числе прочего стандарт 5G будет ориентирован на интернет вещей, обеспечивая передачу данных для различного вида устройств: автомобилей, сенсоров, элементов городской инфраструктуры, промышленного оборудования и так далее.