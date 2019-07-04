ЧП во время салюта в Минске. Есть пострадавшие

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Очевидцы в социальных сетях сообщают о происшествии во время праздничного салюта вечером 3 июля в Минске.

По неофициальной информации, несколько салютных залпов разорвались сразу после выстрела вблизи земли.

Очевидцы говорят как минимум о двух мощных хлопках с сильным дымом, которые раздались спустя несколько минут после начала салюта в районе стелы «Минск — город-герой».

Сообщается, что взрывной волной разбиты окна жилых домов по улице Червякова рядом с Парком Победы и Комсомольским озером.

По информации Naviny.by, в результате ЧП погибла женщина, еще четверо пострадавших доставлены в больницы. Это подтверждают очевидцы, которых цитируют белорусские telegram-каналы.
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Тэги: День Независимости салют ЧП на День независимости Город: Минск

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