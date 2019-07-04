Гражданин России избил и ограбил минчанина

В Минске задержали гражданина России, который ограбил мужчину во дворе дома и 14-летнюю девочку в подземном переходе.

По информации ГУВД Мингорисполкома, житель Минска сообщил в милицию, что неизвестный попросил указать ему дорогу к одному из увеселительных заведений, затем избил его и ограбил. Тот забрал у потерпевшего мобильный телефон и сумку с наличными деньгами.

Позже оперативники установили еще одну жертву преступника: 14-летнюю школьницу, игравшую на музыкальном инструменте в переходе. Злоумышленник похитил из ее сумки, стоявшей рядом, кошелек с 45 рублями.

Преступника обнаружили при помощи камер видеонаблюдения. Задержанным оказался 28-летний гражданин России, который приехал в Минск во время проведения Евроигр, добывал себе средства на существование преступным путем и ночевал на техническом этаже многоэтажки. Он объявлен в федеральный розыск на территории России и судим за кражи и разбой.