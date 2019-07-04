Глава Следственного комитета прокомментировал взрывы 3 июля

Иван Носкевич отметил, что все ранения зрители получили «за пределами определенного периметра».

«Случай исключительный, ранее таких ситуаций не фиксировалось. В качестве основной рассматривается версия о том, что фейерверочные изделия были некачественными. Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций, все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра, просчитать разлет в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно, — сообщил Носкевич в эфире ОНТ.

Глава ведомства не уточнил, о каком периметре идет речь. Ранее сообщалось, что в местах проведения салюта обеспечат все меры безопасности, а в радиусе 500 м от огневых позиций выставят оцепление.

В Министерстве обороны ранее рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).