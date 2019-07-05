Власти больше не дают госгарантии предприятиям для снижения фискальных рисков

Министерство финансов приостановило выдачу государственных гарантий предприятиям с целью снижения фискальных рисков. Такое мнение высказали БелаПАН эксперты, комментируя соответствующее решение Минфина.

Напомним, финансовое ведомство на этой неделе заявило, что новые госгарантии (ни правительственные, ни местных органов власти) под выдачу кредитов на реализацию коммерческих проектов больше не предоставляются.

По мнению экспертов, такое решение властей давно назревало.

«Выдача правительственных гарантий ведет к увеличению госдолга, а у нас уже сейчас платежи по обслуживанию госдолга сопоставимы с расходами бюджета на социальную сферу. На этом фоне возможности увеличивать долговую нагрузку весьма ограничены, поэтому введение моратория на выдачу госгарантий ожидаемо», — отметил в комментарии БелаПАН заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

Эксперты обращают внимание, что выдача госгарантий генерировала фискальные риски для бюджета, которые ранее уже реализовывались.

«Как известно, были случаи, когда коммерческие предприятия привлекали кредиты под гарантии правительства, своевременно не рассчитывались, и корпоративные обязательства ложились на бюджет. Естественно, ситуацию нужно было менять», — подчеркнул в комментарии БелаПАН директор инвестиционной компании «Юнитер» Роман Осипов.

По мнению Министерства финансов, нужно уходить от практики, когда государство, выдавая госгарантии, косвенно участвует в реализации коммерческих проектов (на госпредприятиях).

«Коммерческие проекты должны реализовываться преимущественно либо посредством привлечения прямых иностранных инвестиций, либо путем привлечения займов под залог строящихся объектов», — подчеркнул министр финансов Максим Ермолович, отвечая на вопросы БелаПАН в кулуарах форума, который на этой неделе проходил в индустриальном парке «Великий камень».

Он обратил внимание, что де-факто мораторий уже действует и новых гарантий Минфин не предоставляет, однако эта практика пока не закреплена нормативно-правовыми актами.

«Мы выступаем против предоставления новых правительственных гарантий для того, чтобы долг, гарантированный государством, сокращался», — пояснил Максим Ермолович.