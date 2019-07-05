Юрия Шатунова экстренно забрала «скорая» – он прооперирован

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Легенда советской эстрады конца 80-х, бывший фронтмен «Ласкового мая» Юрий Шатунов был экстренно прооперирован в одной из больниц Новороссийска.

Как сообщают местные СМИ, артист почувствовал недомогание накануне концерта. По словам его директора, Шатунов отработал на обезболивающих и уже после выступления «скорая» доставила его в больницу.

Проблемы со здоровьем у певца начались из-за зуба. Как показал рентген, произошло воспаление левой гайморовой пазухи. Уже сделана операция. В ближайшее время медики удалят зуб, который стал источником воспаления.
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Тэги: шоу-бизнес Персона: Юрий Шатунов Город: Новороссийск

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