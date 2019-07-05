Жители Дзержинского района заставили знакомого рыть яму и засыпали его песком

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По данным следствия, 26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний подросток под предлогом необходимости погашения надуманного долга угрожали убийством 29-летнему односельчанину.

Фото: СК

Обвиняемые принудили потерпевшего залезть в багажник их автомобиля и вывезли в лес, сообщили в областном УСК. Угрожая физической расправой, они дали мужчине лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали передать им 600 долларов. Получив согласие, обратно привезли в багажнике домой в деревню.

Злоумышленников заключили под стражу.
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Тэги: долг лес Город: Дзержинск

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