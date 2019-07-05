Третий город Нидерландов отказался от проведения «Евровидения»

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Амстердам вслед за Гаагой и Бредой отказался от проведения «Евровидения» в 2020 году. Об этом мэр города Фемке Халсема сообщила городскому совету.

Предполагалось, что международный конкурс пройдет в концертном зале Ziggo Dome, но оказалось, что он забронирован на эти дни, а перенос невозможен, передает Тelegraaf.

Халсема пожелала удачи городам Арнему и Маастрихту.

Нидерланды получили право провести у себя «Евровидение» после того, как победителем конкурса стал представитель этой страны Дункан Лоуренс.
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Тэги: Евровидение-2020 Евровидение-2019 Нидерланды Персона: Фемке Халсема Дункан Лоуренс Город: Амстердам

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