Третий город Нидерландов отказался от проведения «Евровидения»

Амстердам вслед за Гаагой и Бредой отказался от проведения «Евровидения» в 2020 году. Об этом мэр города Фемке Халсема сообщила городскому совету.

Предполагалось, что международный конкурс пройдет в концертном зале Ziggo Dome, но оказалось, что он забронирован на эти дни, а перенос невозможен, передает Тelegraaf .

Халсема пожелала удачи городам Арнему и Маастрихту.

Нидерланды получили право провести у себя «Евровидение» после того, как победителем конкурса стал представитель этой страны Дункан Лоуренс.