Фотофакт. В «Великом камне» достраивают первый жилой дом

Один из арендных домов для сотрудников белорусско-китайского индустриального парка сдадут к концу года.

Первый камень жилого дома заложили 21 ноября 2018 года, на сегодня объект практически достроен, передает realt.by .

Здание монолитное, состоит из восьми секций до шести этажей. Квартиры в новостройке имеют современные планировки, на лоджиях витражное остекление, стены блочные с вентфасадами. В данный момент завершаются фасадные работы, очерчивается двор, ведется отделка входных групп.

В планах застройщика воплотить здесь идею экогорода. Так, в перспективе на территории парка появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек, где в приоритете будет электротранспорт и велосипеды. Отдельное внимание уделяется сохранению природного ландшафта и деревьев. «Зеленая зона» займет треть индустриального парка, а вся территория будет пронизана вело- и пешеходными дорожками.