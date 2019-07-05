Фотофакт. В «Великом камне» достраивают первый жилой дом

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Один из арендных домов для сотрудников белорусско-китайского индустриального парка сдадут к концу года.

Первый камень жилого дома заложили 21 ноября 2018 года, на сегодня объект практически достроен, передает realt.by.

Здание монолитное, состоит из восьми секций до шести этажей. Квартиры в новостройке имеют современные планировки, на лоджиях витражное остекление, стены блочные с вентфасадами. В данный момент завершаются фасадные работы, очерчивается двор, ведется отделка входных групп.

В планах застройщика воплотить здесь идею экогорода. Так, в перспективе на территории парка появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек, где в приоритете будет электротранспорт и велосипеды. Отдельное внимание уделяется сохранению природного ландшафта и деревьев. «Зеленая зона» займет треть индустриального парка, а вся территория будет пронизана вело- и пешеходными дорожками.
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Тэги: Великий камень Беларусь-Китай Город: Минск

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