Пару из Ганцевичей будут судить за интим под окнами многоэтажки

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Вечером 20 июня одна из ганцевчанок сообщила в милицию, что мужчина и женщина занимаются интимом возле жилого дома на улице Строителей.

По словам очевидцев, некоторые жильцы дома даже поливали их водой с балконов, что заставило парочку переместиться под козырек подъезда и продолжить начатое, сообщает 1reg.by.

Милиция задержала 22-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Они были пьяны. На обоих завели уголовное дело. Им грозит арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.
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Тэги: секс интим суд Город: Ганцевичи

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