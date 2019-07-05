Президент Польши высказался за расширение Евросоюза

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Анджей Дуда процитировал слова Иоанна Павла II о необходимости расширения ЕС до установленных географией и историей границ.

Об этом глава польского государства заявил, выступая на Саммите Западных Балкан в Познани. Анджей Дуда добавил, что «без полной интеграции Западных Балкан с ЕС Европа не начнет дышать полной грудью», передает «Радио Польша».


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«Я говорю это осознанно как президент страны, которая пользуется средствами для развития ЕС, и которая в будущем обязуется делиться этими средствами с новыми странами. Это важно, поскольку Польша выступает за расширение ЕС, которая выступает за открытую и солидарную Европу, а не за Европу взаимных предубеждений, которая зацикливается на отдельных интересах и опасениях», — сказал Дуда.

Глава Польши также процитировал слова Иоанна Павла II: «суверенная Европа, оснащенная свободными институтами, однажды расширилась до пределов, установленных ее географией и историей».

B Саммите Западных Балкан принимают участие 14 премьеров из ЕС и балканских стран, в том числе Ангела Меркель и Тереза Мэй.
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Тэги: Польша Евросоюз расширение ЕС Персона: Анджей Дуда Ангела Меркель Тереза Мэй Город: Познань

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