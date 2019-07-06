Водитель «скорой» умер после нападения пациента

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61-летний водитель машины скорой помощи умер после того, как на него напал пациент.

По данным милиции, накануне утром «скорая» прибыла по вызову на вокзал Молодечно – здесь стало плохо 42-летнему мужчине.

Когда бригада доставила пациента в больницу, он отказался выходить из машины. Более того, во время уговоров он ударил по лицу водителя машины. Через некоторое время он умер. Дебошир был задержан за мелкое хулиганство.

Пока неясно, стал ли удар хулигана причиной смерти. Назначена судебная экспертиза.
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Тэги: скорая помощь Город: Молодечно

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