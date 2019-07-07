Медведи держат в страхе дачников в Городокском районе

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Очередные случаи наведывания зверей в жилые деревни зафиксированы в Беларуси. Жители как минимум двух деревень в Городокском районе – Шпаково и Евино – жалуются, что их держат в ужасе «хозяева леса».

Фото pixabay.com

Белорусские медведи выходят на большую дорогу

Как сообщили tut.by люди, из-за страха походы за грибами и ягодами остались в прошлом.

Мужчины-дачники отмечают, что были вынуждены отправить детей и жен в город, а сами стерегут дворы. Больше всего медведи повадились на пасеку – ущерб от разгрома составляет уже 2,5 тыс. рублей.

Как отметил пасечник из Шпаково Виталий Маковский, по словам которого однажды видел сразу пять диких животных.
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Тэги: медведи Персона: Виталий Маковский Город: Городок

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