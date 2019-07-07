Фотофакт. «Рено» врезался сначала в столб, а затем в дерево и лег на крышу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне во второй половине дня недалеко от деревни Бартники (Барановичский район).

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По предварительным данным нетрезвый водитель «Рено» не справился с управлением и врезался сначала в столб, который опрокинулся, а затем в дерево.


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После чего автомобиль перевернуло на крышу.

Водитель и пассажир вылетели через лобовое стекло, так как не были пристегнуты в момент удара.

Первую помощь пострадавшим оказывали прибывшие на место ДТП две бригады «скорой» и сотрудники МЧС. В настоящее время оба доставлены в больницу. Как сообщили медики, водитель «Рено» находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Могилеве на съезде с моста Яшина на Орджоникидзе на высокой скорости автомобиль протаранил столб, после чего лег на крышу.
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Тэги: ДТП Город: Барановичи

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