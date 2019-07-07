Фотофакт. Около 180 противников аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

7 июля на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, сегодня на площади было около 180 человек.

Участники встречи обсуждали ситуацию, связанную с закрытием завода, а также сообщения о связанных с этим задержаниях. Напомним, в производство Генпрокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные КГБ по статьям 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, начальника отдела технического развития ООО «Белинвестторг-Сплав» (ранее директора этого общества) Сергея Охремчука и заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. Все они задержаны.

Противники завода сегодня в ходе встречи на площади высказали предположение, что окончательное закрытие предприятие состоится в течение ближайших одного-трех месяцев.

После встречи на площади противники завода вновь прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». Здесь с противниками завода встретился глава оргкомитета партии «Народная Грамада» и один из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса (БНК) Николай Статкевич. Политик сообщил, что приехал сегодня в Брест, чтобы встретиться с представителями общественности и ответить на их вопросы. Он заявил о намерении участвовать в очередных президентских выборах. На них, сообщил политик, он будет выдвинут кандидатом от БНК.

«Я уже веду кампанию, тем более, у меня есть очень серьезный повод начинать ее очень рано — я [ранее был] незаконно лишен права быть кандидатом в президенты, вопреки Конституции. Я, честный и законопослушный человек, был незаконно объявлен преступником, хотя пытался предотвратить преступление. Значит, у меня есть повод начинать кампанию сейчас, потому что цель любого нормального участия в выборах — собрать как можно больше людей и заставить Лукашенко вернуть украденное — вернуть выборы. Вот я и веду кампанию, езжу по стране. Это 11-й город и последний областной центр».

Как пояснил Статкевич, он трижды откладывал поездку в Брест, «потому что приехать сюда не в воскресенье и не подойти к этим людям, не пожать им руки, было невозможно».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе более 200 мероприятий, власти санкционировали только одну акцию.