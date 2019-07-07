В Германии угрожают штрафом в 100 тыс. евро за забор воды из рек

В округе Фогельсберг (федеральная земля Гессен) местный ландрат принял запрет на забор воды из ручьев, озер и рек из-за продолжительной засухи.

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Такое решение принято в целях защиты флоры и фауны региона. Фогельсберг стал вторым округом (вслед на Майн-Таунусом), который издал соответствующее распоряжение.