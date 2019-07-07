В Германии угрожают штрафом в 100 тыс. евро за забор воды из рек
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В округе Фогельсберг (федеральная земля Гессен) местный ландрат принял запрет на забор воды из ручьев, озер и рек из-за продолжительной засухи.
Такое решение принято в целях защиты флоры и фауны региона. Фогельсберг стал вторым округом (вслед на Майн-Таунусом), который издал соответствующее распоряжение.
По мнению местных властей, некоторые водоемы в округе содержат очень мало воды; изменение ситуации в данный момент не предвидится. Тому, кто не будет придерживаться этого распоряжения, угрожает штраф в размере до 100 тыс. евро, пишет