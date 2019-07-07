СМИ: Путин и Лукашенко могут встретиться на острове

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В российских СМИ появилась информация о возможном месте встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко – президенты могут встретиться на острове.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По информации интернет-издания Znak.com, закрытые переговоры пройдут на острове Валаам (находится в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага; на острове расположен памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь) на следующей неделе.


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Также отмечается, что встреча пройдет 11 июля.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко проведут переговоры 18 июля в Санкт-Петербурге.

«В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина на церемонии вручения ему верительных грамот в Кремле, в которой принял участие и посол Беларуси Владимир Семашко.
 
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко

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