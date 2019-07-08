«От удара детские кресла выбросило на дорогу». В Гродно «Порше» протаранил «Хонду»

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети, произошло накануне днем в Гродно на пересечении улиц Богушевича и Отечественной.

Как сообщается, «Порше Кайен» врезался в «Хонду CR-V». Удар оказался такой силы, что из «японки» на дорогу выбросило детские кресла.

По информации NewGrodno.by , «Порше» на перекрестке не пропустил «Хонду» (светофоры здесь не работают).

В момент аварии в «Хонде» находилась семья с тремя детьми – две девочки и один мальчик (они находились в детских креслах).

До приезда «скорой» детей и мать увезла в больницу попутка. Приехавшая бригада скорой помощи отвезла главу семейства в больницу. В «Порше» пострадавших нет.

Напомним, вчера под Белоозерском произошла страшная авария, в результате которой погибли пять человек, в том числе трое детей. Подозреваемый - водитель «Мерседеса» - задержан, ему грозит 10 лет заключения.