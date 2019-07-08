На кельнский гей-парад съехалось 1,2 млн человек

В гей-прайде, который прошел в Кельне в минувшее воскресенье, 7 июля, приняли участие около 1,2 миллиона человек.

Как отметили организаторы, это больше, чем население города, слегка превышающее миллион человек. В параде участвовало 148 организованных групп — рекордное число, подчеркнули в оргкомитете. По данным полиции, гей-прайд прошел без происшествий, пишет DW.

В этом году лозунг мероприятия гласил «50 лет прайду. Нас много. Мы вместе. Мы сильные». Он был приурочен к 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке, ставших первым случаем сопротивления ЛГБТ-сообщества узаконенной государством системе преследования геев.