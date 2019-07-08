На кельнский гей-парад съехалось 1,2 млн человек

/ Новости Германии
Просмотров: 384

В гей-прайде, который прошел в Кельне в минувшее воскресенье, 7 июля, приняли участие около 1,2 миллиона человек.

Как отметили организаторы, это больше, чем население города, слегка превышающее миллион человек. В параде участвовало 148 организованных групп — рекордное число, подчеркнули в оргкомитете. По данным полиции, гей-прайд прошел без происшествий, пишет DW.

В этом году лозунг мероприятия гласил «50 лет прайду. Нас много. Мы вместе. Мы сильные». Он был приурочен к 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке, ставших первым случаем сопротивления ЛГБТ-сообщества узаконенной государством системе преследования геев.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Германия гей-парад Город: Кельн

Другие материалы на эту тему:

Статс-секретарь МВД Германии раскритиковал Беларусь

Статс-секретарь МВД Германии раскритиковал Беларусь

В бундестаге высказались о Евроиграх и правах человека в Беларуси

В бундестаге высказались о Евроиграх и правах человека в Беларуси

Гамбург заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью

Гамбург заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью

В Германии хотят нанести удар по многоженцам

В Германии хотят нанести удар по многоженцам