Фотофакт. Комбайн сгорел во время уборки в Белыничском районе

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64-летнего тракториста-машиниста подозревают  в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 304 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее ущерб в крупном размере) УК.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

Как сообщили в Следственном комитете, 30 июня на поле ОАО «Белыничский РАПТС» во время уборки сурепицы произошло возгорание зерноуборочного комбайна КЗС-1218.

Своими силами потушить огонь не удалось, так как машина не была полностью оборудована специнвентарем для тушения.

Предварительно сумма причиненного ущерба превышает 30 тыс. рублей.

Как показало медицинское освидетельствование, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии.
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Тэги: пожар комбайн сельское хозяйство Город: Белыничи

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