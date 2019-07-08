Фотофакт. Комбайн сгорел во время уборки в Белыничском районе

64-летнего тракториста-машиниста подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 304 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее ущерб в крупном размере) УК.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

Как сообщили в Следственном комитете, 30 июня на поле ОАО «Белыничский РАПТС» во время уборки сурепицы произошло возгорание зерноуборочного комбайна КЗС-1218.

Своими силами потушить огонь не удалось, так как машина не была полностью оборудована специнвентарем для тушения.

Предварительно сумма причиненного ущерба превышает 30 тыс. рублей.

Как показало медицинское освидетельствование, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии.