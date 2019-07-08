Международная финансовая корпорация планирует инвестировать в экономику Беларуси 50-60 млн долларов
Об этом сообщила глава представительства МФК в Беларуси Ольга Щербина.
По ее словам, МФК заинтересована в том, чтобы наращивать инвестиционную активность в Беларуси, передает
В ближайшее время, продолжила она, МФК хотела бы нарастить нашу инвестиционную активность и рассматривает проекты в реальном секторе экономики. «Мы рассматриваем несколько инвестиционных проектов, которые находятся на довольно продвинутой стадии. Как минимум мы хотим проинвестировать порядка 50-60 млн долларов до конца года», — подытожила Щербина.
Международная финансовая корпорация — организация группы Всемирного банка и крупнейшее учреждение в области глобального развития, которое работает исключительно с частным сектором развивающихся стран.