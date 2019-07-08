Международная финансовая корпорация планирует инвестировать в экономику Беларуси 50-60 млн долларов

Об этом сообщила глава представительства МФК в Беларуси Ольга Щербина.

По ее словам, МФК заинтересована в том, чтобы наращивать инвестиционную активность в Беларуси, передает СТВ . «Мы любим инвестировать в Республику Беларусь, у нас очень хороший опыт был инвестиций. Все проекты, которые мы реализовывали в Беларуси, были успешны. Беларусь — одна из немногих стран, которая у нас является дефолт-фри, то есть ни один проект у нас не ушел в дефолт. Мы поэтому очень ценим и уважаем белорусский бизнес, который так относится к ведению бизнеса с нами», — отметила Щербина.

В ближайшее время, продолжила она, МФК хотела бы нарастить нашу инвестиционную активность и рассматривает проекты в реальном секторе экономики. «Мы рассматриваем несколько инвестиционных проектов, которые находятся на довольно продвинутой стадии. Как минимум мы хотим проинвестировать порядка 50-60 млн долларов до конца года», — подытожила Щербина.

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