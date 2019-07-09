Видеофакт. Андрей Малахов обратился к президенту Зеленскому

После того, как из-за угроз журналистам украинский телеканал NewsOne отказался от проведения телемоста между Украиной и Россией «Надо поговорить», предполагаемый ведущий с российской стороны Андрей Малахов обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Накануне украинский лидер выступил с обращением к украинским гражданам и журналистам, а также к Владимиру Путину. Глава Украины назвал анонсированный телемост — «дешевым и небезопасным пиар-ходом перед выборами».