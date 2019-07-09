Видеофакт. Андрей Малахов обратился к президенту Зеленскому

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После того, как из-за угроз журналистам украинский телеканал NewsOne отказался от проведения телемоста между Украиной и Россией «Надо поговорить», предполагаемый ведущий с российской стороны Андрей Малахов обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Накануне украинский лидер выступил с обращением к украинским гражданам и журналистам, а также к Владимиру Путину. Глава Украины назвал анонсированный телемост — «дешевым и небезопасным пиар-ходом перед выборами».

 

 
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Тэги: телемост Россия-Украина Персона: Андрей Малахов Владимир Зеленский

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