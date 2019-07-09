Двух женщин подозревают в хищении денег с чужой банковской карты
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По подозрению в совершении хищений с чужой банковской карты столичными правоохранителями разыскиваются две женщины.
Как сообщается, в милицию поступило заявление о регулярном списании средств с утерянной банковской карты. Оперативники выяснили, что ею рассчитываются за покупки две женщины. В частности, карта «засветилась» в кафе одного из ТЦ, а также в магазинах одежды.
Правоохранители просят всех, кто узнал на фото разыскиваемых позвонить по телефонам:
- +375172800202;
- +375298778189;
- 102.