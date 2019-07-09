Двух женщин подозревают в хищении денег с чужой банковской карты

По подозрению в совершении хищений с чужой банковской карты столичными правоохранителями разыскиваются две женщины.

Как сообщается, в милицию поступило заявление о регулярном списании средств с утерянной банковской карты. Оперативники выяснили, что ею рассчитываются за покупки две женщины. В частности, карта «засветилась» в кафе одного из ТЦ, а также в магазинах одежды.

Правоохранители просят всех, кто узнал на фото разыскиваемых позвонить по телефонам: