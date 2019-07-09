В Могилеве «Рено» на «зебре» сбил 14-летнего велосипедиста – подросток в реанимации

Тяжелые травмы получил 14-летний подросток-велосипедист после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие.

ЧП произошло накануне утром в Могилеве на улице Фатина. По информации региональной Госавтоинспекции, 25-летняя водитель «Рено-Меган» сбила подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации под присмотром врачей.