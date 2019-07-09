Минфин рассчитывает разместить в июле дебютные облигации в России

Министерство финансов планирует в июле разместить на российском рынке облигации по ставке до 10%, сообщил журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец в кулуарах конференции, организованной в Минске международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.

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Он сообщил, что Минфин зарегистрировал в Банке России проспект программы эмиссии облигаций и в июле планирует разместить первый выпуск бондов на российском рынке.

«Наша программа заимствований на российском рынке рассчитана на 30 млрд российских рублей, предусмотрено размещение шести траншей. Мы планируем вначале выйти с небольшим траншем и посмотреть на спрос», — отметил Белковец.

По его словам, Минфин намерен вначале разместить на российском рынке облигации «на пять, может быть, на десять миллиардов российских рублей». «Мы хотим не занять больше, мы хотим занять дешевле. Для нас это очень важно, так как этот ориентир станет отправной точкой для новых заимствований», — пояснил Белковец.

Отвечая на вопросы БелаПАН, он сообщил, что программа размещения белорусских облигаций на 30 млрд рублей рассчитана на два года.

Осенью министерство планирует провести обучение для представителей белорусских предприятий и рассказать о возможности привлечения финансовых ресурсов на российском рынке.

«Мы планируем рассказать корпоративным эмитентам, какие требования существуют, сколько стоит, сколько времени занимает. Мы хотим, чтобы финансовые директора белорусских компаний смогли оценить целесообразность привлечения заимствований на российском рынке», — рассказал Белковец.

Замминистра финансов отметил, что Министерство финансов хотело бы видеть выпуски облигаций белорусских предприятий на российском рынке в ближайшие два года. «Нам хотелось бы, чтобы это происходило. Мы не видим никаких препятствий для этого», — сказал Белковец.

Он добавил, что российский рынок капитала является гораздо более емким, чем белорусский. «В России в июле у «Евроторга» облигации на 900 млн из 5 млрд российских рублей купили физлица. Это говорит о том, насколько емкий российский рынок, и этим могут воспользоваться и другие белорусские корпоративные эмитенты», — резюмировал Белковец.

Как сообщалось, компания «Евроторг», которой принадлежит крупнейшая продовольственная сеть («Евроопт») в Беларуси, разместила в России облигации на 5 млрд рублей по ставке 10,95% годовых.