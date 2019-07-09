Лукашенко сделал выпад в сторону правительства Медведева

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Тему двустороннего сотрудничества Беларуси и России в экономической сфере затронул Александр Лукашенко 9 июля встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Фото из архива пресс-службы президента

Лукашенко вновь упрекнул правительство России в запрете поставок белорусской продукции на российский рынок. 


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«У нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом. Ведь можно принять и обосновать любое решение», — сказал президент Беларуси.

Ранее сообщалось, что по информации Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, увеличилось количество попыток нелегального ввоза мясного сырья из Беларуси – десятки тонн задержаны без ветеринарных документов.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Россельхознадзор Персона: Александр Лукашенко Григорий Рапота

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