Видеофакт. В Гродно утром сгорел «Пежо»

Утром 9 июля в Гродно на одной из улиц сгорел «Пежо 306». В комментариях под видео пользователи раскритиковали работу спасателей.

О причинах ЧП ничего не сообщается. Один из посетителей предположил, что возгорание произошло из-за «закорачивания проводки в подкапотном пространстве в дождь. Зачастую наблюдал(шипение) закипание жгута проводов проложенного в районе зазора переднего левого крыла и капота).

Ранее сообщалось, что в Гродно сгорел пассажирский автобус.