Видеофакт. В Гродно утром сгорел «Пежо»

/ Происшествия
Просмотров: 109

Утром 9 июля в Гродно на одной из улиц сгорел «Пежо 306». В комментариях под видео пользователи раскритиковали работу спасателей.

О причинах ЧП ничего не сообщается. Один из посетителей предположил, что возгорание произошло из-за «закорачивания проводки в подкапотном пространстве в дождь. Зачастую наблюдал(шипение) закипание жгута проводов проложенного в районе зазора переднего левого крыла и капота).

Ранее сообщалось, что в Гродно сгорел пассажирский автобус.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: возгорание сгорел автомобиль Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

У пассажирки на станции метро «Площадь Победы» загорелся рюкзак

У пассажирки на станции метро «Площадь Победы» загорелся рюкзак

Под Слуцком на ходу загорелась старая «Ауди»

Под Слуцком на ходу загорелась старая «Ауди»

В Могилеве загорелась главная городская елка

В Могилеве загорелась главная городская елка

Российский поезд загорелся под белорусской Жабинкой

Российский поезд загорелся под белорусской Жабинкой