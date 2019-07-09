Помощник госсекретаря США прибыл в Минск второй раз за полгода

По сообщению посольства США, Джордж Кент находится в столице Беларуси.

Сегодня политик побывал у памятника Максиму Богдановичу возле Большого театра, где «имел честь отдать дань памяти выдающемуся классику и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка». Другие подробности и цели визита не сообщаются.

Это второй визит Кента в Минск с начала года. В марте он встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. По итогам встречи пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства сообщила, что Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. Кент также встретился в Минске с первым заместителем министра внутренних дел Иваном Подгурским.